Художник-иллюстратор.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок214 просмотров

Необходимо обрисовать надпись с сорокой в похожем стиле., что в прикрепленном фото.  Что бы смотрелось дорого и просто. 

7 лет назад
tsmrd
Иван 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
14 часов назад
7 лет назад
$20
1 день

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At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
14 часов назад
7 лет назад