Редактировать PDF

Здравствуйте! Нужна иллюстрация для детского рассказа. Тема следующая: вид из под воды, котенок смотрит сверху в море касаясь лапой воды. Лапа четкая, сам котенок слегка размытый, т.к. он над водой. От лапы идут круги ...
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Имеется PDF-файл в плохом качестве (прикрепл. файл).
Задача сделать такой же, но в высоком качестве, пригодном для печати.
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