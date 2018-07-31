Редактировать PDF

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  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок179 просмотров

Имеется PDF-файл в плохом качестве (прикрепл. файл).

Задача сделать такой же, но в высоком качестве, пригодном для печати.

7 лет назад
ligash8693
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$40
1 день
Задача была выполнена быстро, чётко и без нареканий. При этом за адекватную сумму. Рекомендую.
Работа, что называется, была в удовольствие. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад