Нужен дизайнер для создания коллажей для канала в инстаграмме. Пример стр https://www.instagram.com/thelilynews/ обязательно нужны примеры созданных Вами коллажей!
Иллюстрация к рассказу
Здравствуйте!
Нужна иллюстрация для детского рассказа.
Тема следующая: вид из под воды, котенок смотрит сверху в море касаясь лапой воды. Лапа четкая, сам котенок слегка размытый, т.к. он над водой. От лапы идут круги по воде. Котенок серого цвета, глаза синие (вроде сиамского, только без темных пятен на морде). Пример кошачьего силуэта приложил, только он черный, а нужен серый. Желательно в таком же няшном стиле.
Цвета: синий,голубой, серый и белый.
Стиль: желательно акварель, границы рисунка размытые. Или как на картинке с черным котом, не знаю что за стиль
Размеры: рисунок нужен квадратный. Не больше 20см
Сделал примерный эскиз, рисую плохо, но что бы было понятней о чем я говорю.
Выбранный исполнитель
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