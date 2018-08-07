Иллюстрация к рассказу

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Завершен11 заявок251 просмотр

Здравствуйте!

Нужна иллюстрация для детского рассказа.

Тема следующая: вид из под воды, котенок смотрит сверху в море касаясь лапой воды. Лапа четкая, сам котенок слегка размытый, т.к. он над водой. От лапы идут круги по воде. Котенок серого цвета, глаза синие (вроде сиамского, только без темных пятен на морде). Пример кошачьего силуэта приложил, только он черный, а нужен серый. Желательно в таком же няшном стиле.

Цвета: синий,голубой, серый и белый. 

Стиль: желательно акварель, границы рисунка размытые. Или как на картинке с черным котом, не знаю что за стиль

Размеры: рисунок нужен квадратный. Не больше 20см

Сделал примерный эскиз, рисую плохо, но что бы было понятней о чем я говорю. 

7 лет назад
barmoglot8
Роман 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ElinaSergeevna
Элина 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$17
3 дня
Работа сделана отлично! Все пожелания учтены. Элине спасибо за иллюстрацию.
Очень хороший заказчик, все доступно объяснил, доброжелательный, дал полезный совет! Всегда приятно делать работу для таких клиентов!

Заявки фрилансеров

ElinaSergeevna
Элина 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад