Иллюстратор/графический дизайнер
Знание программ:
- Adobe Illustrator
- Adobe Indesign
- Adobe Photoshop
- CorelDraw
- Articulate Storyline
Навыки:
- работа с графическим планшетом, рисунок от руки
- векторная и растровая иллюстрация
- верстка и полиграфия
- логотипы и фирменный стиль
- пиксель-арт
- изометрические иллюстрации
- дизайн интерфейсов
- отрисовка раскадровок для роликов
- иллюстрирование учебных пособий
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Портфолио
- Информационный буклет для абитуриентов508 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Валерия все сделала просто отлично, учла все мои пожелания и результатом я осталась очень довольна. Ответственная, исполнительная. В общении приятная девушка, была рада работать вместе)
Ответный отзыв
Интересный проект, приятный заказчик!
$1
10 баллов
7 лет назад
Работа по иллюстрации инфографики была выполнена в срок. Все замечания и пожелания были внесены. Кроме этого задания, была разработка логотипа. За время выполения задания было сделано более 30 версий логотипа. Работой доволен. Дальше сотрудничаем.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$1
10 баллов
7 лет назад
Задача была выполнена на высшем уровне и намного быстрее установленных мной сроков. Рекомендую
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи со стороны заказчика. Быстрый фидбэк. Было приятно сотрудничать.