MayBelyy

Валерия MayBelyy

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор/графический дизайнер

Знание программ:

- Adobe Illustrator

- Adobe Indesign

- Adobe Photoshop

- CorelDraw

- Articulate Storyline

Навыки:

- работа с графическим планшетом, рисунок от руки

- векторная и растровая иллюстрация

- верстка и полиграфия

- логотипы и фирменный стиль

- пиксель-арт

- изометрические иллюстрации

- дизайн интерфейсов

- отрисовка раскадровок для роликов

- иллюстрирование учебных пособий

Ссылки на портфолио: 

https://dribbble.com/Belyy

https://www.behance.net/hhighway5327b1

Портфолио

Отзывы заказчиков

Domogackih
Екатерина 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Иконки для Инстаграм.
Валерия все сделала просто отлично, учла все мои пожелания и результатом я осталась очень довольна. Ответственная, исполнительная. В общении приятная девушка, была рада работать вместе)
Интересный проект, приятный заказчик!
Ответный отзыв
manden
34 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Иллюстрация
Работа по иллюстрации инфографики была выполнена в срок. Все замечания и пожелания были внесены. Кроме этого задания, была разработка логотипа. За время выполения задания было сделано более 30 версий логотипа. Работой доволен. Дальше сотрудничаем.
Рекомендую.
Ответный отзыв
1mpr3za
Якунин 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Несколько картинок и логотип для сайта
Задача была выполнена на высшем уровне и намного быстрее установленных мной сроков. Рекомендую
Чёткая постановка задачи со стороны заказчика. Быстрый фидбэк. Было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв