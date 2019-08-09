Иконки для Инстаграм.

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Завершен16 заявок548 просмотров

Нужны иконки для актуальных сторис в Инстаграм книжного блога. Всего 10 штук. 

6 лет назад
Domogackih
Екатерина 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MayBelyy
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Валерия все сделала просто отлично, учла все мои пожелания и результатом я осталась очень довольна. Ответственная, исполнительная. В общении приятная девушка, была рада работать вместе)
Интересный проект, приятный заказчик!

Заявки фрилансеров

MayBelyy
Валерия 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад