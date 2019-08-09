Здравствуйте. Моё имя Вадим. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы Сайт строительных материалов, необходимо создать сет иконок для главных категорий и подкатегорий. Размеры в скриншоте. Картинки далеки от тех которые характеризуют главную ...
Заготовки для интернет магазина
Вот сайт
https://projects.acrobyte.ru/opencartcms/index.php
Нужно нарисовать следующее:
1. Шаблон заготовка Обложка для товаров, которая содержит в себе:
- логотип (он уже есть)
- текст Заголовок
- текст Краткое описание
- картинка Фото товара (или иконка товара)
- текст Цена
Ссылка на товары: https://projects.acrobyte.ru/opencartcms/index.php?route=product/catalog
2. Шаблон заготовка Обложка для блога, которая содержит:
- логотип (он уже есть)
- текст Тема поста
- текст Краткий тезис поста
- картинка Фото поста
Ссылка на блог: https://projects.acrobyte.ru/opencartcms/index.php?route=journal3/blog/post&journal_blog_post_id=14
3. Постеры для категорий и тарифов
http://joxi.ru/D2PBNydfqkV8Qr.png
Иконки для категорий и тарифов можно найти в интернете, просто приведите их общем стилю.
Для товаров (в шаблон) также нужно вставить изображения/иконки товаров тех,что на сайте (их тоже найти можно).
Цветовая гамма как на первом изображении:
https://st.weblancer.net/download/3923289.png
Логотип прикрепил.
Выбранный исполнитель
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