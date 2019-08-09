Заготовки для интернет магазина

Вот сайт

https://projects.acrobyte.ru/opencartcms/index.php

Нужно нарисовать следующее:

1. Шаблон заготовка Обложка для товаров, которая содержит в себе:

- логотип (он уже есть)

- текст Заголовок

- текст Краткое описание

- картинка Фото товара (или иконка товара)

- текст Цена

Ссылка на товары: https://projects.acrobyte.ru/opencartcms/index.php?route=product/catalog

2. Шаблон заготовка Обложка для блога, которая содержит:

- логотип (он уже есть)

- текст Тема поста

- текст Краткий тезис поста

- картинка Фото поста

Ссылка на блог: https://projects.acrobyte.ru/opencartcms/index.php?route=journal3/blog/post&journal_blog_post_id=14

3. Постеры для категорий и тарифов

http://joxi.ru/D2PBNydfqkV8Qr.png

Иконки для категорий и тарифов можно найти в интернете, просто приведите их общем стилю.

Для товаров (в шаблон) также нужно вставить изображения/иконки товаров тех,что на сайте (их тоже найти можно).

Цветовая гамма как на первом изображении:

https://st.weblancer.net/download/3923289.png

Логотип прикрепил.