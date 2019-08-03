Отрисовать 6 иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок303 просмотра

Задача сделать 6 иконок для сайта

Силомеры

Футбольные

Хоккейные

Скалодром

радиоуправляемые

новогодние

Заказ персональный

6 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$30
3 дня
Escrow
Постоянный исполнитель, работаем плодотворно и с завидной регулярностью, уже почти читаем мысли друг друга )
Благодарю за приглашение в проект и полную предоплату сотрудничества. Очень приятно работать с таким заказчиком, как Михаил. Четко поставленная задача, если правки, то только аргументированные, доверие и готовность слушать. Всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад