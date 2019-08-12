Задача сделать 6 иконок для сайта Силомеры Футбольные Хоккейные Скалодром радиоуправляемые новогодние Заказ персональный
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Здравствуйте. Моё имя Вадим.
Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы
Сайт строительных материалов, необходимо создать сет иконок для главных категорий и подкатегорий.
Размеры в скриншоте. Картинки далеки от тех которые характеризуют главную категорию и подкатегории.
Весь перечень категорий в файле Категории (5).xlsx
Очень привлекательно выглядят ваши работы, уже видел их ранее, но у вас тут была указана страна Украина, могу конечно ошибаться. Я тоже из Украины, на данный момент магазин в стадии наполнения и доработок, использована CMS Wordpress и плагин woocommerce.
Адрес сайта: ibudmarket.com.ua
Хочу уточнить есть ли у вас сейчас время взятьcя за данную работу. Впервые заказываю. Если что-то не так, прошу прощения, подскажите, поправте. title категории расположен внизу, рассматриваем вариант просто иконки, и иконки с надписью. В первую очередь необходимы иконки 4х главных категорий. Возможно мы разобьем заказа на несколько этапов, 4 Главные иконки, Внутренние работы, Фасадные работы, Кровля, Мебель и декор.
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