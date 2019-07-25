Тематические иконки для сайта и листовок

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Закрыт16 заявок252 просмотра

Наша компания занимается ремонтом приводов, панелей операторов и т.д. промышленного назначения. На данный момент нам необходимо создать 8шт. иконок для листовки ремонта панелей оператора. Предпочитаемый цвет - черный или синий.

6 лет назад
Technosens
41 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров