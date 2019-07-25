Тематические иконки для сайта и листовок

Необходимо отрисовать иконку для iOS приложения. Надо взять оригинальное изображение и сделать внешний вид в стиле примера (не меняя саму иконку). Оригинал (то, что есть сейчас): https://drive.google.com/open?id=1SX1OjxDgYyRJ4daZ9x-Hd7lGRavw6A1E Пример стиля: https://drive.google.com/open?id=1o8a7v1LDOudXAcIDThuhjk4RFtAGTcdO ...