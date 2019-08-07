Добрый день. 1. Мне необходимо изготовить иконки для мобильного приложения. 2. Иконки должны быть одноцветные. 3. Цвет посмотреть во вложенном файле( поле "Курсы") . 4. Формат PNG. 5. ...
Отрисовать 6 иконок
Задача сделать 6 иконок для сайта
Баскетбол
Angry birds
Боулинг
Космические аттракционы
Лабиринты
Кикер
Заказ персональный
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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