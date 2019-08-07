Отрисовать 6 иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки254 просмотра

Задача сделать 6 иконок для сайта

Баскетбол

Angry birds

Боулинг

Космические аттракционы

Лабиринты

Кикер

Заказ персональный

6 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$30
4 дня
Escrow
Не первый заказ, но качество отрисовки на высоте. Всё очень нравится.
Спасибо за приглашение в интересный проект и оказанное доверие. От сотрудничества только положительные эмоции. Мои рекомендации. Буду рада работать с Михаилом и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад