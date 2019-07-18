Дизайн иконки и визуалов для app store и google play

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок265 просмотров

Добрый день! 

ТЗ на дизайн тут

Ваша цена и сроки. 

6 лет назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров