Вот сайт https://projects.acrobyte.ru/opencartcms/index.php Нужно нарисовать следующее: 1. Шаблон заготовка Обложка для товаров, которая содержит в себе: - логотип (он уже есть) - текст Заголовок - текст Краткое ...
Дизайн иконки и визуалов для app store и google play
Добрый день!
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