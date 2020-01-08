Добрый день.

1. Мне необходимо изготовить иконки для мобильного приложения.

2. Иконки должны быть одноцветные.

3. Цвет посмотреть во вложенном файле( поле "Курсы") .

4. Формат PNG.

5. Каждая иконка должна быть представлена в форматах: 36х36, 48х48, 64х64

6. Иконки должны быть выполнены в одном художественном стиле и гармонировать друг с другом.

7. Иконки:

7.1 Иконки уровней:

- Начальный (изображен ребенок)

- Средний (взрослый)

- Продвинутый (взрослый в очках и с бородой)

7.2 На финасовую тему:

- Сейф

﻿- кошелек

- ﻿купюра

- ﻿монета

﻿- обновить

7.3 На образовательную тему:

- Астрономия (изображен Телескоп космический)

- География (круглая иконка с изображением планеты Земля. Европейская часть планеты должна быть по центру)

- Биология (раковина спирального моллюска как Наутилус)

- Генетика (квадратная иконка с изображением ДНК)

- Ботаника (иконка лист дуба)

- Экология (дерево в ладонях, как будто бережное использование)

- Зоология (Лев)

- Селекция (колос Ржи)

- Физика (школьный магнит буквой С)

- Химия (строение молекулы воды. посмотреть в гугле)

- Космонавтика (ракета)

- Геометрия (циркуль)

- Мифы Древней Греции (греческий кораблик типа Пентеконтор)

8. Иконка GIF. Монетки сыпятся сверху.

Прошу предложить стоимость и сроки исполнения.