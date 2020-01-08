Изготовить иконки для мобильного приложения

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок351 просмотр

Добрый день.

1. Мне необходимо изготовить иконки для мобильного приложения.

2. Иконки должны быть одноцветные.

3. Цвет посмотреть во вложенном файле( поле "Курсы") .

4. Формат PNG.

5. Каждая иконка должна быть представлена в форматах: 36х36, 48х48, 64х64

6. Иконки должны быть выполнены в одном художественном стиле и гармонировать друг с другом.

7. Иконки:

 7.1 Иконки уровней:

   -  Начальный (изображен ребенок)

   -  Средний   (взрослый)

   -  Продвинутый (взрослый в очках и с бородой)

7.2 На финасовую тему:

       - Сейф

﻿- кошелек

- ﻿купюра

- ﻿монета

﻿- обновить

7.3 На образовательную тему:

         - Астрономия (изображен Телескоп космический)

        - География (круглая иконка с изображением планеты Земля. Европейская часть планеты должна быть по центру)

        - Биология (раковина спирального моллюска как Наутилус)

        - Генетика (квадратная иконка с изображением ДНК)

        - Ботаника (иконка лист дуба)

       - Экология (дерево в ладонях, как будто бережное использование)

       - Зоология (Лев)

       - Селекция (колос Ржи)

       - Физика (школьный магнит буквой С)

       -  Химия (строение молекулы воды. посмотреть в гугле)

       -  Космонавтика (ракета)

       - Геометрия (циркуль)

       - Мифы Древней Греции (греческий кораблик типа Пентеконтор)

8. Иконка GIF. Монетки сыпятся сверху.

Прошу предложить стоимость и сроки исполнения.

6 лет назад
StanislavDukhno
Станислав 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
6 лет назад
$63
3 дня
Escrow
Святослав выполнил мой заказ качественно и в срок. Предлагал разные варианты. Адекватно реагировал на замечания и пожелания. Рекомендую.
Станислав, отличный заказчик. Благодарю за интересный проект по иконкам! Всегда на связи, быстрая оплата, приятный в общении. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
6 лет назад