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Изготовить иконки для мобильного приложения
Добрый день.
1. Мне необходимо изготовить иконки для мобильного приложения.
2. Иконки должны быть одноцветные.
3. Цвет посмотреть во вложенном файле( поле "Курсы") .
4. Формат PNG.
5. Каждая иконка должна быть представлена в форматах: 36х36, 48х48, 64х64
6. Иконки должны быть выполнены в одном художественном стиле и гармонировать друг с другом.
7. Иконки:
7.1 Иконки уровней:
- Начальный (изображен ребенок)
- Средний (взрослый)
- Продвинутый (взрослый в очках и с бородой)
7.2 На финасовую тему:
- Сейф
- кошелек
- купюра
- монета
- обновить
7.3 На образовательную тему:
- Астрономия (изображен Телескоп космический)
- География (круглая иконка с изображением планеты Земля. Европейская часть планеты должна быть по центру)
- Биология (раковина спирального моллюска как Наутилус)
- Генетика (квадратная иконка с изображением ДНК)
- Ботаника (иконка лист дуба)
- Экология (дерево в ладонях, как будто бережное использование)
- Зоология (Лев)
- Селекция (колос Ржи)
- Физика (школьный магнит буквой С)
- Химия (строение молекулы воды. посмотреть в гугле)
- Космонавтика (ракета)
- Геометрия (циркуль)
- Мифы Древней Греции (греческий кораблик типа Пентеконтор)
8. Иконка GIF. Монетки сыпятся сверху.
Прошу предложить стоимость и сроки исполнения.
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