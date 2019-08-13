Отрисовать иконку App Store в указанном формате

Необходимо отрисовать иконку для iOS приложения.

Надо взять оригинальное изображение и сделать внешний вид в стиле примера (не меняя саму иконку).

Оригинал (то, что есть сейчас): https://drive.google.com/open?id=1SX1OjxDgYyRJ4daZ9x-Hd7lGRavw6A1E

Пример стиля: https://drive.google.com/open?id=1o8a7v1LDOudXAcIDThuhjk4RFtAGTcdO

Результат должен получится такой же реалистичный.

Можно сделать несколько вариантов со своими деталями.

На выходе нужен макет: PSD или AI.

Если непонятно или есть вопросы - отвечу в ЛС.