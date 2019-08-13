Отрисовать иконку App Store в указанном формате

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Завершен12 заявок343 просмотра

Необходимо отрисовать иконку для iOS приложения.

Надо взять оригинальное изображение и сделать внешний вид в стиле примера (не меняя саму иконку).

Оригинал (то, что есть сейчас): https://drive.google.com/open?id=1SX1OjxDgYyRJ4daZ9x-Hd7lGRavw6A1E

Пример стиля: https://drive.google.com/open?id=1o8a7v1LDOudXAcIDThuhjk4RFtAGTcdO

Результат должен получится такой же реалистичный.

Можно сделать несколько вариантов со своими деталями.

На выходе нужен макет: PSD или AI.

Если непонятно или есть вопросы - отвечу в ЛС.

iOS
6 лет назад
osmyakov
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ulfhildr
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$35
3 дня
Escrow
Спасибо за работу, получил требуемый результат. Все пожелания в процессе были учтены.
Александр - пример положительного заказчика, который знает, чего он хочет, грамотно ставит задачи. Оплату произвел сразу же после выполнения заказа. Рекомендую к сотрудничеству.

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Ulfhildr
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад