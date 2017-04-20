Необходимо отрисовать иконку для iOS приложения. Надо взять оригинальное изображение и сделать внешний вид в стиле примера (не меняя саму иконку). Оригинал (то, что есть сейчас): https://drive.google.com/open?id=1SX1OjxDgYyRJ4daZ9x-Hd7lGRavw6A1E Пример стиля: https://drive.google.com/open?id=1o8a7v1LDOudXAcIDThuhjk4RFtAGTcdO ...
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Нужен дизайн и макет коробки (пример прикреплен). Хотелось бы видеть два вариант (с печатью в один цвет и в два). Размеры, фирменный цвет, текст надписей и лого вышлю исполнителю. На ...Дизайн продукции14 заявокЗакрыт7 лет назад
Интересна реализация импорта операций по счету Сбербанка, не используя выгрузки/выписки (так как там не совсем верные даты). Как пример одной из реализаций (https://github.com/zenmoney/ZenPlugins/tree/master/plugins/sberbank-online), возможно есть другие варианты. То есть необходимы операции по карте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
retailCRM - CRM-система (http://www.retailcrm.ru/), API (http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/Index) Финолог - учет финансов (finolog.ru), API (https://finolog.ru/apidocs/) Необходима отправка информации об оплате из CRM в Финолог. Интеграция односторонняя, изменения в Финологе не влияют на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Joomla 3 + Joomshoping (компонент интернет-магазина) Есть 2 проблемы: 1. Некорректные ссылки для некоторых пунктов меню, на которые к тому же прописывается canonical. Нужно понять кто пишет туда canonical (сама joomla, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно обновить экраны приложения с учетом изменившегося контента и сделать небольшие изменения. Основную структуру необходимо оставить такой же. Приложение - магазин с возможностью заказа товара. Разработчик есть - ему необходимо будет ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Необходимо помочь с несколькими аналитическими задачами, основная: затруднение с получением данных в Power BI (исходники XML). По skype, рассчитываю справиться в течении одного часа.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
Хотим протестировать канал таргета в ВК на предмет целевых клиентов. Нужно создать и оптимизировать/тестировать кампании в течении 2 недель. Основной показатель, на который будем смотреть по результату: стоимость лида Если результат устроит ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задачи: - вывести на прозрачный фон - выровнять, если сфотографировано криво - по возможности оставлять тень у основания (или создать новую, как удобнее) - цветокоррекция, все фото одного букета не должны ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, Недавно сайт переехал с http на https. Сейчас настроен редирект, нужно исключить robots.txt из редиректа: чтобы он был доступен по адресу http://site.ru/robots.txtСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- сейчас сайт на http (Joomla) - на сервере установлен ssl-сертификат Включать https на весь сайт нельзя, но он нам нужен на этап оформления заказа. То есть нужно как-то включить ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Магазин на Joomla + Joomshoping Используется плагин, который добавляет выбор даты доставки. Сейчас он вызывается на одном шаге, а нужно на другом (в итоге не сохраняется дата в заказе). Скорее всего нужно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Модель - поверхность, на которую попадают две струи воды. Требуется определить модель поверхности, которая будет удовлетворять следующим условиям: вызывать минимально количество брызг/отскакивающих капель воды (просчитать в realflow, аналоге или другим удобным вам ...Машиностроение6 заявокЗакрыт9 лет назад
Приложение - каталог товаров с возможностью их заказа и оплаты. Необходимый функционал: - главный экран - каталог (=популярное) - экран выбора категории товаров (id категории приходит из json) - ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Необходимо выяснить причину долгого ответа сервера сайта на Joomla + компонент интернет-магазина Joomshoping. Хостинг говорит о том, что проблема скорее в самом сайте, так как у соседей такое не наблюдается. ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад