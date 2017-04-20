osmyakov

Александр osmyakov

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Отрисовать иконку App Store в указанном формате

    Необходимо отрисовать иконку для iOS приложения. Надо взять оригинальное изображение и сделать внешний вид в стиле примера (не меняя саму иконку). Оригинал (то, что есть сейчас): https://drive.google.com/open?id=1SX1OjxDgYyRJ4daZ9x-Hd7lGRavw6A1E Пример стиля: https://drive.google.com/open?id=1o8a7v1LDOudXAcIDThuhjk4RFtAGTcdO ...

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Приложение под iOS

    Добрый день, Нужен разработчик (или команда). Суть приложения: пользователи + их свойства, задания для пользователей, награды. Клиентская часть относительно простая, у серверной есть детали. Только iPhone (пока без iPad). iOS 12, ...

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Решение проблемы дублей страниц и некорректных ссылок

    Joomla, компонент Joomshoping, несколько плагинов, связанных с canonical и построением ссылок. Есть несколько проблем: - по определенным ссылкам открываются неверные страницы (ссылки вообще не должны существовать) - в индекс попадают ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн и макет упаковки

    Нужен дизайн и макет коробки (пример прикреплен). Хотелось бы видеть два вариант (с печатью в один цвет и в два). Размеры, фирменный цвет, текст надписей и лого вышлю исполнителю. На ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Получение списка операций из Сбербанка

    Интересна реализация импорта операций по счету Сбербанка, не используя выгрузки/выписки (так как там не совсем верные даты). Как пример одной из реализаций (https://github.com/zenmoney/ZenPlugins/tree/master/plugins/sberbank-online), возможно есть другие варианты. То есть необходимы операции по карте ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интеграция сервисов retailCRM и Финолог

    retailCRM - CRM-система (http://www.retailcrm.ru/), API (http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/Index) Финолог - учет финансов (finolog.ru), API (https://finolog.ru/apidocs/) Необходима отправка информации об оплате из CRM в Финолог. Интеграция односторонняя, изменения в Финологе не влияют на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Решение проблемы с canonical в Joomla

    Joomla 3 + Joomshoping (компонент интернет-магазина) Есть 2 проблемы: 1. Некорректные ссылки для некоторых пунктов меню, на которые к тому же прописывается canonical. Нужно понять кто пишет туда canonical (сама joomla, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обновление дизайна iOS приложения

    Нужно обновить экраны приложения с учетом изменившегося контента и сделать небольшие изменения. Основную структуру необходимо оставить такой же. Приложение - магазин с возможностью заказа товара. Разработчик есть - ему необходимо будет ...

    iOS
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Консультация по Power Bi (Microsoft)

    Необходимо помочь с несколькими аналитическими задачами, основная: затруднение с получением данных в Power BI (исходники XML). По skype, рассчитываю справиться в течении одного часа.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка и ведение таргета в ВК

    Хотим протестировать канал таргета в ВК на предмет целевых клиентов. Нужно создать и оптимизировать/тестировать кампании в течении 2 недель. Основной показатель, на который будем смотреть по результату: стоимость лида Если результат устроит ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обработка фото (удаление фона) - цветы

    Задачи: - вывести на прозрачный фон - выровнять, если сфотографировано криво - по возможности оставлять тень у основания (или создать новую, как удобнее) - цветокоррекция, все фото одного букета не должны ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Исправить ошибку при оформлении заказа

    Магазин на Joomla + Joomshoping Используется плагин, который добавляет выбор даты доставки. Сейчас он вызывается на одном шаге, а нужно на другом (в итоге не сохраняется дата в заказе). Скорее всего нужно ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Необходимо нарисовать баннер акции для сайта. Пример и идея в приложении. Если будут другие мысли - открыт к предложениям. В примере смущает фон.  Цвет ленты в центре: #3cb44c. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подбор модели поверхности

    Модель - поверхность, на которую попадают две струи воды. Требуется определить модель поверхности, которая будет удовлетворять следующим условиям: вызывать минимально количество брызг/отскакивающих капель воды (просчитать в realflow, аналоге или другим удобным вам ...

    Машиностроение6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка приложения (iOS)

    Приложение - каталог товаров с возможностью их заказа и оплаты. Необходимый функционал: - главный экран - каталог (=популярное) - экран выбора категории товаров (id категории приходит из json) - ...

    iOS
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выяснить причину долгого ответа сервера (Joomla+Joomshoping)

    1. Необходимо выяснить причину долгого ответа сервера сайта на Joomla + компонент интернет-магазина Joomshoping. Хостинг говорит о том, что проблема скорее в самом сайте, так как у соседей такое не наблюдается. ...

    Joomla
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ulfhildr
31 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать иконку App Store в указанном формате
iOS
Александр - пример положительного заказчика, который знает, чего он хочет, грамотно ставит задачи. Оплату произвел сразу же после выполнения заказа. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу, получил требуемый результат. Все пожелания в процессе были учтены.
Ответный отзыв
jobajoom
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$11
10 баллов
8 лет назад
Решение проблемы с canonical в Joomla
Joomla
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Быстрая оплата. Рекомендую +
Алексей отлично справился с задачей, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Обновление дизайна iOS приложения
iOS
Александр, очень хороший заказчик, чёткая была поставлена задача, своевременная оплата. Рад сотрудничеству, однозначно рекомендую.
Александр успешно выполнил все задачи, даже выходящие за рамки ТЗ, внимательно относился к замечаниям. Рекомендую!
Ответный отзыв
AleksandraPravdi
Александра 
41 год
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Консультация по займам физического лица юридическому
Отличный заказчик. Вопрос поставлен четко. Оплата своевременно. Рекомендую.
Александра дала развернутую консультацию по интересующему, рекомендую
Ответный отзыв
Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Настройка и ведение таргета в ВК
Спасибо за проект!Четкое задание и моментальная оплата. Полное взаимопонимание, мои наилучшие рекомендации!
Александр разбирается в теме, самостоятельно тестирует разные подходы, чтобы достичь результата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов