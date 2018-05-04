Дизайн и макет упаковки

Нужен дизайн и макет коробки (пример прикреплен).

Хотелось бы видеть два вариант (с печатью в один цвет и в два).

Размеры, фирменный цвет, текст надписей и лого вышлю исполнителю.

На выходе нужны примеры коробки (как будет выглядеть) и макет для вырубки и печати.