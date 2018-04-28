Дизайн путевки и евро флаера

Дизайн продукцииЗакрыт16 заявок245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 Редизайн путевки в детский лагерь, 

2  разработка макета евро флаера

6 лет назад
Aleksbuzin
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн макета каталога товаров

    Необходимо разработать дизайн каталога для косметических товаров. Каталог должен быть в виде конструктора, что бы при появлении новых товаров их можно было без проблем в ставить в каталог и отправить на печать.

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Листовка и визитка

    Всем привет,   нужно создать дизайн для стильной визитки и листовки тема: Шугаринг Размер визитки стандартный , размер листовки 10x7см 300dpi  вылеты 3 мм под обрез  графические элементы не менее 4 мм от краёв  цена ваша

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • SsangYong Club Amur

    Требуется создать клубную наклейку с логотипом марки SsangYong и надписью SsangYong Club Amur. Если можно, то добавить мелким шрифтом www.syclub-amur.com. Любые варианты интересны, не может придти к общему мнению по оформлению. Сейчас наклейка есть, но ...

    Дизайн продукции16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн футболок

    Необходимо разработать дизайн-концепцию футболок, используя наши наброски.  Футболки должны быть на тему Саркастической России и её стереотипах, в стиле некого минимализма По срокам: на каждый макет выделяется не более пары дней, проектов будет много Цена: зависит от объемов ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн карточки 50х90 для акции – 7й напиток в подарок

    $10

    Fast-food кафе при дороге  "Fudo". Готовим вкусную домашнюю еду, хот-доги, пиццу, правильное кофе и многое другое. Для постоянных клиентов, хотим создать систему лояльности "7й кофе в подарок". Есть готовый логотип, нужно только обыграть, добавить может ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн визитки

    $32

    Нам нужен минимализм, простота, узнаваемость. На визитике: логотип, ФИО, телефон, адрес, электронный адрес, адрес сайта (в приложенном файле) Первый вариант: вертикальный. С одной стороны логотип, с другой контактная информация. Полностью черный фон, остальные элементы  белого и синего ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад