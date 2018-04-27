SsangYong Club Amur

Необходимо разработать дизайн-концепцию футболок, используя наши наброски. Футболки должны быть на тему Саркастической России и её стереотипах, в стиле некого минимализма По срокам: на каждый макет выделяется не более пары дней, проектов будет много Цена: зависит от объемов ...