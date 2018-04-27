Дизайн футболок

Необходимо разработать дизайн-концепцию футболок, используя наши наброски.

Футболки должны быть на тему Саркастической России и её стереотипах, в стиле некого минимализма

По срокам: на каждый макет выделяется не более пары дней, проектов будет много

Цена: зависит от объемов и качества работы, на каждую концепцию я буду отсылать фидбек, указывая недоработки и конечную стоимость.