Дизайн футболок

Нужен дизайн-рисунок по теме добровольных спасателей для изготовления бандан-баффов, посвященных учениям добровольных спасателей. Сайт организации (для понимания тематики) www.extremum.spb.ru Образцы старых версий для примера приложены. Требования к макету: т.к. заготовка в форме трубы, а печать плоская, то тубу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн-концепцию футболок, используя наши наброски.
Футболки должны быть на тему Саркастической России и её стереотипах, в стиле некого минимализма
По срокам: на каждый макет выделяется не более пары дней, проектов будет много
Цена: зависит от объемов и качества работы, на каждую концепцию я буду отсылать фидбек, указывая недоработки и конечную стоимость.
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