Требуется дизайнер для работы над Школьными Альбомами

Добрый день! Ищем дизайнера для разработки стиля, логотипа!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн школьных выпускных альбомов. Молодёжно, модно, современно.
Выпуски начальных классов, последних классов, институты, университеты.
Нужно, для начала 5-10 шаблонов. На 2-10 листов.
В наличии имеются фотографии учеников одного класса снятые в нескольких стилях. В дальнейшем можно отснять людей так как попросит дизайнер для его идеи.
Требуется классика в современном исполнении, также приветствуется новый взгляд на эту тему. Хочется увидеть оформление в новых современных темах, интересных современной молодёжи. Главное требование грамотный дизайн гармоничный по всем элементам.
Возможна 2 вида сотрудничества, разовое исполнение шаблонов. Также можно рассмотреть и длительное сотрудничество.
Набросал образцов, но не жёсткое следование им
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