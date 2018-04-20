Требуется дизайнер для работы над Школьными Альбомами

Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки453 просмотра
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Нужен дизайн школьных выпускных альбомов. Молодёжно, модно, современно.

Выпуски начальных классов, последних классов, институты, университеты. 

Нужно, для начала 5-10 шаблонов. На 2-10 листов.

В наличии имеются фотографии учеников одного класса снятые в нескольких стилях. В дальнейшем можно отснять людей так как попросит дизайнер для его идеи.

Требуется классика в современном исполнении, также приветствуется новый взгляд на эту тему. Хочется увидеть оформление в новых современных темах, интересных современной молодёжи. Главное требование грамотный дизайн гармоничный по всем элементам.

Возможна 2 вида сотрудничества, разовое исполнение шаблонов. Также можно рассмотреть и длительное сотрудничество. 

Набросал образцов, но не жёсткое следование им

6 лет назад
namiros
Роман 
49 летМолдова
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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