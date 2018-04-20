# 1 — $ 20

Нужно разработать макет значка (круглый на булавке) , содержание (текст) в приложении, лого тоже.

Нужно в таком же порядке, как в примере

сверху надпись - мигрант

посередине лого - за штатом

снизу - ДА легко. ( Да выделить)

В общем сделать красивый значок для дальнейшей печати в типографии.

На выходе:

- Макет значка в шрифтах

- Макет значка в кривых

- Шрифты