Добрый день! Ищем дизайнера для разработки стиля, логотипа!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать макет значка (круглый на булавке) , содержание (текст) в приложении, лого тоже.
Нужно в таком же порядке, как в примере
сверху надпись - мигрант
посередине лого - за штатом
снизу - ДА легко. ( Да выделить)
В общем сделать красивый значок для дальнейшей печати в типографии.
На выходе:
- Макет значка в шрифтах
- Макет значка в кривых
- Шрифты
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- $30
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