Разработать макет значка

$20
Дизайн продукцииЗакрыт3 заявки398 просмотров
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#1$20

Нужно разработать макет значка (круглый на булавке) , содержание (текст) в приложении, лого тоже.

Нужно в таком же порядке, как в примере 

сверху надпись - мигрант

посередине лого - за штатом

снизу - ДА легко.  ( Да выделить)

В общем сделать красивый значок для дальнейшей печати в типографии.

На выходе:

- Макет значка в шрифтах

- Макет значка в кривых

- Шрифты

6 лет назад
pizant
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
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