Срочно нужен дизайнер!

Необходимо разработать дизайн этикетки для жидкости для электронных сигарет а также карту вкусов. Размер этикетки 87*80 мм. Размер карты вкусов в размере А4 ( бутылочка с наклейкой, под ней описание вкуса). Исходник обязан быть в векторном формате, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Ищем дизайнера для разработки стиля, логотипа!
- Похожие заказы
- $30Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
А Adobe Illustrator попровить макет. Нужно 2 правки на двух листах.Дизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад
дизайн упаковки семечек и логотипаДизайн продукции1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Приглашаю Вас к участию в нашем конкурсе https://docs.google.com/document/d/1ppegoqI-DXzLK0WIeyWozlp_0bBLPe8Xll0EvWx8RSk/edit# С уважением ПавелДизайн продукциинет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Приглашаю Вас к участию в нашем конкурсе https://docs.google.com/document/d/1ppegoqI-DXzLK0WIeyWozlp_0bBLPe8Xll0EvWx8RSk/edit# С уважением ПавелДизайн продукциинет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна разработка дизайна визитки для салона красоты "Серебро"!Закрыт6 лет назад
- $20
Необходимо разработать дизайн маркетинг-кита для продажи Франшизы тренировочных услуг по хоккею. Требуется две страницы: стартовая и преимущества франшизы. Лучшие работы будут рассмотрены на предмет заказа дизайна всего маркетинг-кита.Завершен6 лет назад
Требуется дизайнер, который сможет сделатьочень качественный маркетинг-кит. Ваш дизайн будет печататься на отличномполиграфическом материале. Продаваемый продукт– франшиза тренировочных услуг по хоккею. Объем маркетинг-кита – 30 страниц. Текстовые материалы, идетализированное ТЗ будут предоставленывыбранному исполнителю. Требования: -соблюдение сроков ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать приглашение на др в GIF формате сегодняЗавершен6 лет назад
- $15
Что должно быть на листовке Первая сторона: 1 - логотип (+ Цветочная мастерская) 2 - информация о том что розы у нас от 20 руб 3 - информация о том что у нас бесплатная доставка 4 - Информация о том, ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад