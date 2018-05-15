Конкурс на лучший дизайн маркетинг-кита

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Необходимо разработать дизайн маркетинг-кита для продажи Франшизы тренировочных услуг по хоккею. Требуется две страницы: стартовая и преимущества франшизы. Лучшие работы будут рассмотрены на предмет заказа дизайна всего маркетинг-кита.
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