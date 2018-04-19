О компании и товаре: Компания производит медные кружки для алкогольных напитков. Сфера деятельности: Клубы, бары, рестораны, ночные заведения Рынок сбыта продукции - США и Канада Наши клиенты: 18+, любители ночных клубов, вечеринок всяческих тусовок. Для которых важна неповторимость и изящество ...
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Необходимо разработать дизайн визитки и создать иходник для передачи на печать. Дизайн простой, текстовый без графических элементов, Пример имеется.
Пишите цену и сроки.
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