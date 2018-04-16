Изготовление обложек по шаблону в индизайне

Дизайн продукцииЗакрыт13 заявок186 просмотров
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Нужно сделать 25 - 50 обложек по готовому шаблону в индизайне, замена только картинок, текста и цвета. 

Одна обложка - 130р. 

6 лет назад
gsback
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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