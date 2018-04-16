Изготовление обложек по шаблону в индизайне

Мария, добрый день. Мне необходимо сделать дизайн пригласительного для моего молодого человека ДР. Ему исполняется 45 и хотели бы сделать в тематике James Bond. Как базу взять стандартное изображение рекламы фильма Skyfall и на нем отобразить детали приглашения. Смогли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать 25 - 50 обложек по готовому шаблону в индизайне, замена только картинок, текста и цвета.
Одна обложка - 130р.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать стильный дизайн рамки для фото тренеров участвующих в Танцевальных сборах пример в прикрепленном файле: на 4 чел и на одного челДизайн продукции4 заявкиЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать макет в Corel Draw для туристической фирмы в цветах для наглядности и в кривых для его изготовления.Завершен6 лет назад
Необходимо сделать лаконичную солидную визитку для юриста.Завершен6 лет назад
Необходимо разработать и сделать дизайн "маркетинг-кит"для строительной компании. Сайт компании http://masterpola5.ru. Просим при ответе указывать сроки и стоимость услуг, а также контактный номер в востап, телеграмм или вайбер. По возможности присылайте КП. Если никогда не реализовывали, не ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сегодня, тз естьЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать макет роллапа и баннера с логотипом. Состав: 1. Лого 2. Слоган. 3. Принт со стоков по тематике Детали обсужу с исполнителем.Завершен6 лет назад
Разработать 3 варианта и вписать в существующий макет (исходник в ai) слова "стандарт". Значок должен быть в стилистике этикетки!!! желательно до 17-00 пятницы. Оплата после согласования джипеговЗавершен6 лет назад
Добрый день Необходим текст для подарочного сертификата для сети супермаркетов подарков и товаров для дома. Ассортимент магазина очень большой: посуда, текстиль для дома, подарки, сувениры, декор, освещение. Этот текст будет расположен на обратной странице сертификата. Формат сертификата А6. Алексей.Дизайн продукции9 заявокЗакрыт6 лет назад
Для разработки макета фалера ищем опытного дизайнера. Флаер будет 8-страничным, сложенным. На нем события, которые мы предлагаем клиентам. Детали после выбора исполнителя.Завершен6 лет назад