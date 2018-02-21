gsback

Виктор gsback

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$34
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$34
10 баллов
3 года назад
Сделать корректуру стихов word
Рекомендую Виктора как ответственного заказчика, отвечал в любое время в течение 5-10 минут, работа прошла без нареканий
Отличный исполнитель, всегда на связи, быстрое и качественное выполнение заказа, рекомендую!
Ответный отзыв
Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
$70
10 баллов
7 лет назад
Редактирование текстов про крипту
Очень приятно было работать с таким заказчиком. После сотрудничества остались только хорошие эмоции.
Отличный исполнитель! К работе подошел очень ответственно, всегда был на связи, сделал всё в срок и на отлично. Очень рекомендую!
Ответный отзыв