Требуется сделать корректуру 87 стихов в формате Word. Каждый файл содержит одно стихотворение объемом около 1000 символов. Работа должна выполняться в режиме рецензирования. Оплата составляет 2500 рублей за всю работу. Начать необходимо сегодня, чем быстрее, тем лучше.