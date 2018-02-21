Требуется корректура 144 стихотворений в формате Word в режиме правок. Исправляется только орфография и пунктуация, без изменения стиля и рифмы. Объем от 50 до 200 слов в каждом файле. Срок выполнения - 1-2 дня. Стоимость работы - 3500 рублей.
- $46Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $34
Требуется сделать корректуру 87 стихов в формате Word. Каждый файл содержит одно стихотворение объемом около 1000 символов. Работа должна выполняться в режиме рецензирования. Оплата составляет 2500 рублей за всю работу. Начать необходимо сегодня, чем быстрее, тем лучше.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
- $65
Требуется сверстать текст книги в программе Indesign, включая оформление, колонтитулы, нумерацию и выходные данные. Необходимо вставить картинки и подготовить книгу под нужный формат. Оплата составляет от 7 до 10 рублей за 1000 символов.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать парсер для сбора информации о том какие товары за последний месяц были удалены с витрины интернет магазина.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен человек с аккаунтом на пикабу у которого карма больше +150, для размещения ролика.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Корректура текста книги после переводчика и редактора, на Английском языке. 710 тыс - символов 40р - 1000 симв.Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт7 лет назад
Редактирование текста книги на Английском языке про криптовалюту, 40р - 1000симв.Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Перевод книги про криптовалюту, с русского на английский. Нужен переводчик который разбирается в терминах и в крипте в целом. Объем 710тыс символов. 200р-1000 символов.Переводы19 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать 25 - 50 обложек по готовому шаблону в индизайне, замена только картинок, текста и цвета. Одна обложка - 130р.Дизайн продукции13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Нужно написать отзывы про книгу, несколько текстов по 100 слов, несколько по 250+, в общей сложности 20 штук. Более подробно в обсуждении.Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен топовый дизайнер для вэба на несколько проектов, связанных с криптовалютой, будет отлично если знакомы с тематикой.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать перевод книги с русского языка на английский, объем 500тыс символов. Цену предлагайте.Переводы30 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно несколько человек для обработки большого массива книг. 1-Проверка заголовка и аннотации на ошибки. (На английском языке) 2-Проверка блока на верный формат 3-Замена штрихкода на обложке. Итоговая повторная проверка ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен программист который умеет писать ботов для телеграмма.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Нужен редактор разбирающийся в криптовалюте. Тексты 61тыс символов по 50р за 1000.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад