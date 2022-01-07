Всем привет! Нужен человек, который проверит англ. текста на грамотность и соответствие ТЗ. В заявке указывайте цену за 1000 символов, которая вас устроит. Проверить нужно около 100 тысяч знаков. Заранее спасибо всем за отклик!
Сделать корректуру стихов в word в режиме рецензирования.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать корректуру стихов в режиме правок word.
Стилистику не правим, рифмы не правим, слова не переставляем.
Если встретится применение несуществующего слова, тогда да, надо на что-то похожее заменить, остальное орфография и пунктуация.
Объем 144 файла, по одному стиху в файле, стихи от 50 до 200 слов.
По срокам один - два дня, чем быстрей тем лучше.
Стоимость работы 3500р.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $4
Составить интересный текст про бренд скутеров Vespa и довести уникальность текста до уровня не ниже 80% по текст.ру. Дедлайн: вечер 13 января Размер статьи: плюс/минус 2500-3000 символом с пробелами. Стоимость: 1000 знаков с пробелами = 50 рублей Оплата: 4$ [b]Использовать ...Завершен2 года назад
- $6
Изменить тему "Физика просто" на любую другую тему, однако "разработка обучающего приложения" должно остаться. Изменить текст скриншоты по той теме которую выберете (Главное чтобы это было обучающее приложение) В закрепе скинул заготовку которую нужно полностью переделать ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо проверить два каталога на лексические, грамматические и стилистические ошибки перед отправкой в печать и, при необходимости, исправить их. Файлы в формате Adobe Illustrator.Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую и записать все рубрики к которой она относится.Нас интересуют рубрики из раздела "family law" (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий).(некоторые страницы могут ...Завершен2 года назад
Есть google docs таблица с ссылками на веб страницы. Следует посмотреть каждую и записать все рубрики к которой она относится. Нас интересуют рубрики из раздела "family law" (marriage, divorce, child adoption, etc, всего около 40 категорий). (некоторые страницы могут не ...Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $550
Нужно проверить орфогрфию на сайтеРедактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт2 года назад
две страницы текста набрать и оформить в таблицу как на примере. Важно сделать это в формате .numbers (macOS)Редактирование и Корректура8 заявокЗакрыт2 года назад
Есть черновики статей про выбор разных товаров, бытовая техника, авто, электроника. В черновиках нужно исправить смысловые и грамматические ошибки, убрать лишние картинки если потребуется. Пример статьи для исправления https://vyboroff.ru/топ-аккумуляторов-в-2022-топ-18-лучших-аккум/Завершен2 года назад
Редактировать пост для инстаграм, высылаю примерный текстРедактирование и Корректура47 заявокЗакрыт2 года назад