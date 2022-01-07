Сделать корректуру стихов в word в режиме рецензирования.

Нужно сделать корректуру стихов в режиме правок word.

Стилистику не правим, рифмы не правим, слова не переставляем.

Если встретится применение несуществующего слова, тогда да, надо на что-то похожее заменить, остальное орфография и пунктуация.

Объем 144 файла, по одному стиху в файле, стихи от 50 до 200 слов.

По срокам один - два дня, чем быстрей тем лучше.

Стоимость работы 3500р.