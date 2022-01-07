Сделать корректуру стихов в word в режиме рецензирования.

$46
Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок1197 просмотров
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Нужно сделать корректуру стихов в режиме правок word.

Стилистику не правим, рифмы не правим, слова не переставляем.

Если встретится применение несуществующего слова, тогда да, надо на что-то похожее заменить, остальное орфография и пунктуация.

Объем 144 файла, по одному стиху в файле, стихи от 50 до 200 слов.

По срокам один - два дня, чем быстрей тем лучше.

Стоимость работы 3500р.

2 года назад
gsback
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
annaredkina
44 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$46
1 день