Составить интересный текст про бренд скутеров Vespa

$4
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка602 просмотра
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Составить интересный текст про бренд скутеров Vespa и довести уникальность текста до уровня не ниже 80% по текст.ру.

Дедлайн: вечер 13 января

Размер статьи: плюс/минус 2500-3000 символом с пробелами.

Стоимость: 1000 знаков с пробелами = 50 рублей

Оплата: 4$

Использовать в тексте следующие фразы (число, падеж, порядок слов в словосочетаниях можно менять):

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Данные фразы выделить в тексте красным

2 года назад
happiness973
Лидия 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
nikitaslusarskiy
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
2 года назад
$4
2 дня
UAHWMZ
задание на отлично
Задача поставлена корректно, оплата четко в срок. Ответственная девушка, общительная.