happiness973

Необходимо выполнить рерайт статьи на тему 'Почему важно консервировать снегоход'. Уникальность текста должна быть не ниже 80% по данным сервиса text.ru. Ожидается качественное переписывание с сохранением сути оригинального материала.
- $3Рерайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $3
Необходим рерайт статьи 'Почему важно консервировать снегоход' с уникальностью не ниже 80% по текст.ру. Объем текста 2500-3000 символов с пробелами. Включить фразы: снегоход спб, снегоход кроссовый, утилитарный снегоход, купить снегоход, туристический снегоход. Дедлайн - вечер 14 февраля. Оплата 50 рублей за 1000 знаков.Завершен3 года назад
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Необходимо сделать пересказ интервью с уникальностью текста не ниже 80% по текст.ру. Объем статьи не должен превышать 3000 символов с пробелами. Дедлайн - вечер 20 января. Оплата составляет 5$ за 1000 знаков. Важно сохранить порядок оригинального текста и использовать заданные фразы, выделив их красным.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт3 года назад
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Напишите интересный текст о бренде скутеров Vespa, уделяя внимание уникальности не менее 80% по текст.ру. Объем статьи должен составлять 2500-3000 символов с пробелами. Включите указанные фразы, такие как 'мопед Vespa', 'итальянский мопед Vespa' и другие, выделяя их в тексте красным. Дедлайн - вечер 13 января.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен3 года назад
- $3
Ищется копирайтер для написания текста о бренде Bajaj. Требуется уникальность текста не ниже 80% по текст.ру. Объем статьи составляет 2500-3000 символов. Использовать указанные ключевые фразы, выделенные красным цветом. Дедлайн - вечер 13 января. Оплата составляет 3$ за 1000 знаков с пробелами.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
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Необходимо выполнить рерайт статьи о мотовездеходах и багги Polasris RZR, обеспечив уникальность текста не менее 80% по текст.ру. Структура оригинала должна быть сохранена. Дедлайн - вечер 20 декабря. Оплата 175 руб. за статью, комиссия зачисляется на вашу сторону.Завершен3 года назад
- $3
Требуется выполнить рерайт статьи на тему мотовездеходов и багги Polasris RZR. Уникальность текста должна быть не ниже 80% по текст.ру с сохранением структуры оригинала. Дедлайн - вечер 16 декабря. Оплата 175 рублей за статью, комиссия за выполнение берется на себя.Завершен3 года назад
- $3
Необходим рерайт статьи на тему экипировки для снегоходчиков с уникальностью не ниже 80% по текст.ру. Оригинальная структура должна быть сохранена. Использовать в тексте фразы: **FXR экипировка**, **экипировка для снегоходчика**, **зимний комбинезон** и другие. Дедлайн выполнения - 16 декабря 17:00. Оплата - 225 руб за статью.Рерайтинг2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $3
Необходим рерайт статьи на тему мотоциклов с уникальностью не ниже 80% по текст.ру. Сохранить структуру оригинала. Дедлайн: 10 декабря, стоимость 180 руб. Использовать указанные ключевые фразы, выделяя их жирным шрифтом.Рерайтингнет заявокЗавершен3 года назад
- $4
Необходим рерайт статьи о мотовездеходах и багги Polasris RZR с уникальностью 80% по текст.ру. Структура оригинала сохраняется. Дедлайн - 8 декабря, стоимость 300 рублей за статью. Используйте в тексте фразы: **купить мотовездеход**, **мотовездеходы спб**, **мотовездеход поларис**, **мотовездеход polaris**, **мотовездеход rzr**, **багги поларис**, **багги polaris**.Завершен3 года назад
Требуется сделать рерайт статьи о газонокосилках с уникальностью не ниже 75% по текст.ру. Важно сохранить структуру оригинального текста. Тематика: садовая техника, снегоуборщики. Дедлайн - 7 декабря, 9:00 утра.Завершен3 года назад