happiness973

Лидия happiness973

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
11
безопасных платежей

  • Рерайт статьи "Почему важно консервировать снегоход"

    $3

    Необходимо выполнить рерайт статьи на тему 'Почему важно консервировать снегоход'. Уникальность текста должна быть не ниже 80% по данным сервиса text.ru. Ожидается качественное переписывание с сохранением сути оригинального материала.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт статьи про снегоход

    $3

    Необходим рерайт статьи 'Почему важно консервировать снегоход' с уникальностью не ниже 80% по текст.ру. Объем текста 2500-3000 символов с пробелами. Включить фразы: снегоход спб, снегоход кроссовый, утилитарный снегоход, купить снегоход, туристический снегоход. Дедлайн - вечер 14 февраля. Оплата 50 рублей за 1000 знаков.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Пересказ интервью

    $5

    Необходимо сделать пересказ интервью с уникальностью текста не ниже 80% по текст.ру. Объем статьи не должен превышать 3000 символов с пробелами. Дедлайн - вечер 20 января. Оплата составляет 5$ за 1000 знаков. Важно сохранить порядок оригинального текста и использовать заданные фразы, выделив их красным.

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить интересный текст про бренд скутеров Vespa

    $4

    Напишите интересный текст о бренде скутеров Vespa, уделяя внимание уникальности не менее 80% по текст.ру. Объем статьи должен составлять 2500-3000 символов с пробелами. Включите указанные фразы, такие как 'мопед Vespa', 'итальянский мопед Vespa' и другие, выделяя их в тексте красным. Дедлайн - вечер 13 января.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Составить текст про бренд Bajaj (Баджадж)

    $3

    Ищется копирайтер для написания текста о бренде Bajaj. Требуется уникальность текста не ниже 80% по текст.ру. Объем статьи составляет 2500-3000 символов. Использовать указанные ключевые фразы, выделенные красным цветом. Дедлайн - вечер 13 января. Оплата составляет 3$ за 1000 знаков с пробелами.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт статьи (тема: мотовездеходы/багги Polasris RZR)

    $3

    Необходимо выполнить рерайт статьи о мотовездеходах и багги Polasris RZR, обеспечив уникальность текста не менее 80% по текст.ру. Структура оригинала должна быть сохранена. Дедлайн - вечер 20 декабря. Оплата 175 руб. за статью, комиссия зачисляется на вашу сторону.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт статьи (тема: мотовездеходы/багги Polasris RZR)

    $3

    Требуется выполнить рерайт статьи на тему мотовездеходов и багги Polasris RZR. Уникальность текста должна быть не ниже 80% по текст.ру с сохранением структуры оригинала. Дедлайн - вечер 16 декабря. Оплата 175 рублей за статью, комиссия за выполнение берется на себя.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт статьи (тема: экипировка для снегоходчиков)

    $3

    Необходим рерайт статьи на тему экипировки для снегоходчиков с уникальностью не ниже 80% по текст.ру. Оригинальная структура должна быть сохранена. Использовать в тексте фразы: **FXR экипировка**, **экипировка для снегоходчика**, **зимний комбинезон** и другие. Дедлайн выполнения - 16 декабря 17:00. Оплата - 225 руб за статью.

    Рерайтинг2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт статьи (тема: мотоциклы)

    $3

    Необходим рерайт статьи на тему мотоциклов с уникальностью не ниже 80% по текст.ру. Сохранить структуру оригинала. Дедлайн: 10 декабря, стоимость 180 руб. Использовать указанные ключевые фразы, выделяя их жирным шрифтом.

    Рерайтингнет заявок
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт статьи (тема: мотовездеходы/багги Polasris RZR)

    $4

    Необходим рерайт статьи о мотовездеходах и багги Polasris RZR с уникальностью 80% по текст.ру. Структура оригинала сохраняется. Дедлайн - 8 декабря, стоимость 300 рублей за статью. Используйте в тексте фразы: **купить мотовездеход**, **мотовездеходы спб**, **мотовездеход поларис**, **мотовездеход polaris**, **мотовездеход rzr**, **багги поларис**, **багги polaris**.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт статьи (тема: газонокосилки)

    Требуется сделать рерайт статьи о газонокосилках с уникальностью не ниже 75% по текст.ру. Важно сохранить структуру оригинального текста. Тематика: садовая техника, снегоуборщики. Дедлайн - 7 декабря, 9:00 утра.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

170867
57 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи про снегоход
Спасибо за предоставленную работу. Было приятно сотрудничать.
Задание на отлично. Сдано даже раньше срока. Никаких замечаний
Ответный отзыв
nikitaslusarskiy
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
3 года назад
Составить интересный текст про бренд скутеров Vespa
Задача поставлена корректно, оплата четко в срок. Ответственная девушка, общительная.
задание на отлично
Ответный отзыв
nikitaslusarskiy
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
3 года назад
Составить текст про бренд Bajaj (Баджадж)
Прекрасный работодатель. Все четко в срок, ТЗ всегда объясняет доступно и есть все необходимые материалы.
отлично
Ответный отзыв
milkovich669
Алиса 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи (тема: экипировка для снегоходчиков)
отличный работодатель
на 5
Ответный отзыв
ch1kindenis
Денис 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи (тема: мотовездеходы/багги Polasris RZR)
Отличный заказчик
отличные работы
Ответный отзыв
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