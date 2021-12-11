happiness973

Необходим рерайт статьи на тему экипировки для снегоходчиков с уникальностью не ниже 80% по текст.ру. Оригинальная структура должна быть сохранена. Использовать в тексте фразы: **FXR экипировка**, **экипировка для снегоходчика**, **зимний комбинезон** и другие. Дедлайн выполнения - 16 декабря 17:00. Оплата - 225 руб за статью.