Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
3 года назад
отличные работы
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$4
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика
$3
10 баллов
3 года назад
ТЗ выполнено безукорительно
Ответный отзыв
Задача поставлена чётко, оплата произведена в срок. Рекомендую данного заказчика.
$3
10 баллов
3 года назад
Текст был сделан идеально. Без нареканий. Без доработок
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика