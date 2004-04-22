ch1kindenis

Денис ch1kindenis

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

happiness973
Лидия 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи (тема: мотовездеходы/багги Polasris RZR)
отличные работы
Отличный заказчик
Ответный отзыв
happiness973
Лидия 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи (тема: мотовездеходы/багги Polasris RZR)
на пятерку
Рекомендую заказчика
Ответный отзыв
happiness973
Лидия 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи (тема: мотоциклы)
ТЗ выполнено безукорительно
Задача поставлена чётко, оплата произведена в срок. Рекомендую данного заказчика.
Ответный отзыв
happiness973
Лидия 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Рерайт статьи (тема: газонокосилки)
Текст был сделан идеально. Без нареканий. Без доработок
Рекомендую данного заказчика
Ответный отзыв