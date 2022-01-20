Составить текст про бренд Bajaj (Баджадж)

$3
КопирайтингЗавершен3 заявки621 просмотр
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Составить интересный текст про бренд Bajaj и довести уникальность текста до уровня не ниже 80% по текст.ру.

Дедлайн: вечер 13 января

Размер статьи: плюс/минус 2500-3000 символом с пробелами.

Стоимость: 1000 знаков с пробелами = 50 рублей

Оплата:  3$

Присылаю три статьи. Можете что-то взять из них. Можете найти другие тексты самостоятельно

Использовать в тексте следующие фразы (число, падеж, порядок слов в словосочетаниях можно менять):

bajaj

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баджадж спб

bajaj спб

баджадж купить в спб

мотоцикл bajaj

bajaj купить в спб

купить мотоцикл баджадж

bajaj официальный дилер

Данные фразы выделить в тексте красным

2 года назад
happiness973
Лидия 
29 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
nikitaslusarskiy
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
2 года назад
$3
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UAHWMZ
отлично
Прекрасный работодатель. Все четко в срок, ТЗ всегда объясняет доступно и есть все необходимые материалы.
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