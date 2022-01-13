3 статьи для блога на тему лечения онлайн

КопирайтингЗавершен11 заявок743 просмотра
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Одна статья - 2-3k

Тексты уникальные, читабельные и интересные.

Уникальность - 85-90%

Язык - украинский.

Оплата: Приват24

Перед выбором исполнителя попрошу написать названия статей.

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Результат работы - тексты в формате MS Word с проверками на уникальность

2 года назад
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Yulzz
Юлия 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
день назад
2 года назад
$20
1 день
UAHWMZ
Все прошло отлично. Спасибо!
Роботою з Віталієм залишилася задоволена. Чітко поставлене завдання, приємна комунікація, миттєва перевірка та оплата. Щиро дякую за цікавий проект!
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