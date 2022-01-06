Замечательный копирайтер. Все сделала в срок и очень качественно. Написала так увлекательно, что мне аж самой захотелось заново посетить все эти локации, хотя я там уже была по несколько раз на каждой. За что решила удвоить оплату. Благодарю за работу. Все очень понравилось. Буду еще обращаться. Рекомендую.