Копирайтинг:
• Подготовка и написание статей для сайтов и социальных сетей
• Адаптация текста
• Написание продающих текстов
•Креативные и эксклюзивные работы
SEO:
•Авторские коммерческие и информативные SEO-тексты
Языки:
•Литературные русский и украинский языки, итальянский язык - B2
Общие навыки:
•World; Excel; Google docs
Пишу качественные рефераты и курсовые на интересные для меня темы
Ваши заказы всегда будут выполняться в нужные сроки, с полными отдачей и пониманием.
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
5 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Рекомендую Анастасию как ответственного заказчика. Анастасия четко поставила цель заказа, все время была на связи, оперативно проверила выполненную работу и сразу же перевела оплату. Спасибо за приятное сотрудничество!
$1
10 баллов
3 года назад
Юлия ответственный исполнитель. Всё сделано в срок и чётко по ТЗ. Рекомендую Юлию к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо Павлу за сотрудничество. Уже месяц работаем вместе. Оплата без задержек, техзадание доступное, Павел всегда на связи и помогает, если возникают вопросы. Отдельное спасибо редактору Анне - замечательная и понимающая девушка, специалист своего дела. Рекомендую всем!
$40
10 баллов
3 года назад
Замечательный копирайтер. Все сделала в срок и очень качественно. Написала так увлекательно, что мне аж самой захотелось заново посетить все эти локации, хотя я там уже была по несколько раз на каждой. За что решила удвоить оплату. Благодарю за работу. Все очень понравилось. Буду еще обращаться. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за захватывающую работу. Наталья качественно объяснила задание, всегда была на связи, оплата без задержек. Очень приятный в общении заказчик и человек с большой буквы!) Желаю удачи в дальнейшей реализации проекта. Надеюсь на длительное сотрудничество и всем рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
Все прошло отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Роботою з Віталієм залишилася задоволена. Чітко поставлене завдання, приємна комунікація, миттєва перевірка та оплата. Щиро дякую за цікавий проект!
$30
10 баллов
3 года назад
Это уже второй заказ у Юлии. Результатом доволен: работа по составлению текстов объявлений выполнена раньше оговоренного срока, качественно. Ответственный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Благодарна Рушану за высокий уровень качества ТЗ, за прекрасную коммуникацию и за человечность. Ответственный, порядочный заказчик и хороший человек, я бы поставила оценку 10/5! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Копирайтинг
6 отзывов
$2/час
от $2от 3 часов
#304
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
$10/час
от $10от 3 часов
#63
Сценарии
нет отзывов
$4/час
от $10от 12 часов
#79