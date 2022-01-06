Yulzz

Юлия Yulzz

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад

Копирайтинг:

• Подготовка и написание статей для сайтов и социальных сетей

• Адаптация текста

• Написание продающих текстов

•Креативные и эксклюзивные работы

SEO:

•Авторские коммерческие и информативные SEO-тексты

Языки:

•Литературные русский и украинский языки, итальянский язык - B2

Общие навыки:

•World; Excel; Google docs

Пишу качественные рефераты и курсовые на интересные для меня темы

Ваши заказы всегда будут выполняться в нужные сроки, с полными отдачей и пониманием. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

kristinagoncharo
Великанова 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
5 баллов
2 года назад
Заключение для дипломной работы
Супер
Рекомендую Анастасию как ответственного заказчика. Анастасия четко поставила цель заказа, все время была на связи, оперативно проверила выполненную работу и сразу же перевела оплату. Спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
Pavel_SV
Павел 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта
Юлия ответственный исполнитель. Всё сделано в срок и чётко по ТЗ. Рекомендую Юлию к сотрудничеству.
Спасибо Павлу за сотрудничество. Уже месяц работаем вместе. Оплата без задержек, техзадание доступное, Павел всегда на связи и помогает, если возникают вопросы. Отдельное спасибо редактору Анне - замечательная и понимающая девушка, специалист своего дела. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
mynatasha86
Наталья 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Поиск информации для путеводителя по Питеру (24 локации)
Замечательный копирайтер. Все сделала в срок и очень качественно. Написала так увлекательно, что мне аж самой захотелось заново посетить все эти локации, хотя я там уже была по несколько раз на каждой. За что решила удвоить оплату. Благодарю за работу. Все очень понравилось. Буду еще обращаться. Рекомендую.
Спасибо за захватывающую работу. Наталья качественно объяснила задание, всегда была на связи, оплата без задержек. Очень приятный в общении заказчик и человек с большой буквы!) Желаю удачи в дальнейшей реализации проекта. Надеюсь на длительное сотрудничество и всем рекомендую!
Ответный отзыв
yarega
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
3 статьи для блога на тему лечения онлайн
Все прошло отлично. Спасибо!
Роботою з Віталієм залишилася задоволена. Чітко поставлене завдання, приємна комунікація, миттєва перевірка та оплата. Щиро дякую за цікавий проект!
Ответный отзыв
Scatman
Рушан 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Постинг объявлений на сайте знакомств
Это уже второй заказ у Юлии. Результатом доволен: работа по составлению текстов объявлений выполнена раньше оговоренного срока, качественно. Ответственный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Благодарна Рушану за высокий уровень качества ТЗ, за прекрасную коммуникацию и за человечность. Ответственный, порядочный заказчик и хороший человек, я бы поставила оценку 10/5! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Копирайтинг
6 отзывов
$2/час
от $2от 3 часов
#304
Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
$10/час
от $10от 3 часов
#63
Сценарии
нет отзывов
$4/час
от $10от 12 часов
#79