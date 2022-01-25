Поиск информации для путеводителя по Питеру (24 локации)

Психолог-копирайтер для разовой работы в проекте. Нужно немного поработать на форуме в определённых темах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти информацию по 24 локациям в Питере. Предоставляю сами локации и несколько ссылок на сайты. Информацию необходимо предоставить в компактном виде по структуре:
- история места с датами
- описание, интересные детали
- контактные данные (адрес, телефон, сайт, инста, ссылка в 2gis)
- интересные цифры о месте (например, число посещений в год или количество экспонатов или др.)
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