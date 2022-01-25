Поиск информации для путеводителя по Питеру (24 локации)

Необходимо найти информацию по 24 локациям в Питере. Предоставляю сами локации и несколько ссылок на сайты. Информацию необходимо предоставить в компактном виде по структуре:

история места с датами

описание, интересные детали

контактные данные (адрес, телефон, сайт, инста, ссылка в 2gis)

интересные цифры о месте (например, число посещений в год или количество экспонатов или др.)

Вся информация об одном месте должна помещаться на одной странице А 4 шрифтом 12 Arial с учетом абзацев. Итого 24 страницы.