Поиск информации для путеводителя по Питеру (24 локации)

КопирайтингЗавершен6 заявок837 просмотров
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Необходимо найти информацию по 24 локациям в Питере. Предоставляю сами локации и несколько ссылок на сайты. Информацию необходимо предоставить в компактном виде по структуре:

  • история места с датами
  • описание, интересные детали
  • контактные данные (адрес, телефон, сайт, инста, ссылка в 2gis)
  • интересные цифры о месте (например, число посещений в год или количество экспонатов или др.)
Вся информация об одном месте должна помещаться на одной странице А 4 шрифтом 12 Arial с учетом абзацев. Итого 24 страницы.
2 года назад
mynatasha86
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Yulzz
Юлия 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
день назад
2 года назад
$40
1 день
UAHWMZ
Замечательный копирайтер. Все сделала в срок и очень качественно. Написала так увлекательно, что мне аж самой захотелось заново посетить все эти локации, хотя я там уже была по несколько раз на каждой. За что решила удвоить оплату. Благодарю за работу. Все очень понравилось. Буду еще обращаться. Рекомендую.
Спасибо за захватывающую работу. Наталья качественно объяснила задание, всегда была на связи, оплата без задержек. Очень приятный в общении заказчик и человек с большой буквы!) Желаю удачи в дальнейшей реализации проекта. Надеюсь на длительное сотрудничество и всем рекомендую!