Уникальное описание для товаров

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Здравствуйте, нужно создать уникальное описание на 1000 знаков?

Нужно описание товаров для продаж в интернете ( в маркетплейсах ) с локанично вставленными ключевыми словами в тексте, исходя из название товара.

2 года назад
guest_16209791755373
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
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