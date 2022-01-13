Копиратер для проекта

Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей. Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, требуется опытный капирайтер, который сможет для всего сайта расписать контент, контент на тематику КРИПТОВАЛЮТА, ТОКЕНЫ. Если с этой темной не знакомы, лучше не оставлять свои заявки.
Повторюсь. Тематика КРИПТОВАЛЮТА - ТОКЕНЫ. Знать эту сферу обязательно.
- Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт2 года назад
Приветствую!Ищу копирайтера для написания 3 статей для сайта по заранее оговоренной теме.Написать нужно за сутки, общий объём 5 000 знаков. Важна грамотность, соответствующая нормам русского языка.Задание/тема на статьи полностью мои, ничего придумывать не нужно. Оплата ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
Какая сатьтя нужна. Максимум 1000 знаков Например, ты работаешь курьером и не привык скучать на работе. Чтобы скрасить свои трудовые будни, ты представляешь, что в каждой посылке что-то нелепое, а потом торжественно вручаешь ее адресату. Настроение ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимы тексты для сайта. Нужно дополнить и переработать тексты. Внедрить ключи (предоставим). В отклике указывайте цены за 1 текст. Без цен не рассматриваем. Возьмем несколько исполнителей. С самыми адекватными работаем по другим проектам (если будет желание). Примеры тем страниц: Выкуп с ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимы тексты для сайта. Нужно дополнить и переработать тексты. Внедрить ключи (предоставим). В отклике указывайте цены за 1 текст. Без цен не рассматриваем. Возьмем несколько исполнителей. С самыми адекватными работаем по другим проектам (если будет ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
— Для Телеграм-канала современного ресторана растительной еды требуется копирайтер, умеющий оформлять выжимку из зарубежных источников ЗОЖ-исследований в виде инфографики. — Дополнительное требование: иметь неплохой английский (достаточный для чтения). — Условия: оплата по договоренности (согласно ставке специалиста), занятость ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад
- $1300
Требуется сотрудник (парень) в чат онлайн поддержку Требования: - свободное владение русским языком, английский - выше среднего - ...Копирайтинг129 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать тексты для интернет-магазина авторских ювелирных украшений в соотвествии с ТЗ. Обязательно умение работать с ключами, LSI, облаком словКопирайтинг19 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать описание к товару 1000 символов,уникальность 100,с использованием ключевых слов.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Статья на английском языке освещающая крипто-проект, с картинками и ссылками, 2000-4000 символов срок 2-3 дняКопирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад