Копирайтер в модный ресторан растительной еды в Москве (удаленно)

КопирайтингЗакрыт13 заявок798 просмотров
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— Для Телеграм-канала современного ресторана растительной еды требуется копирайтер, умеющий оформлять выжимку из зарубежных источников ЗОЖ-исследований в виде инфографики.

— Дополнительное требование: иметь неплохой английский (достаточный для чтения).

— Условия: оплата по договоренности (согласно ставке специалиста), занятость 3-5 часов в неделю.

2 года назад
mocuishla2008
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад