Написать статью

Добрый день. Данный текст будет использоваться в короткометражном любительском фильме. Текст набросан мною из разных источников и слегка подкорректирован. Результатом работы я бы хотел увидеть более живой и приятный к прослушиванию текст для конечного зрителя. Надеюсь на ваше ...