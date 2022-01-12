Здравствуйте .Нужно написать статью о криптопроекте ,ссылки на исходную информацию предоставлю.Она на английском ,но используя расширение переводчик легко все читается и понимается .До 10 тыс знаков,пару картинок можно прикрепить на тему.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статья на английском языке освещающая крипто-проект, с картинками и ссылками, 2000-4000 символов срок 2-3 дня
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