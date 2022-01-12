Рерайтер на новостной портал

КопирайтингЗакрыт1 заявка972 просмотра
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Доброго времени суток всем соискателям. Находимся в поиске 1 человека на вакансию рерайтера. Все подробности ниже.

Что необходимо:

1) Рерайт новости + подборка тематической картинки строго по указанному размеру + уникальный заголовок

1.1. Размер новости от 700 до 900 знаков.

1.2. Уникальность НЕ МЕНЕЕ 80%.

1.3. Нужно ежедневно 15 новостей (график согласуем, но в идеале приступать в районе 9 утра по мск). По собственному опыту могу сказать, что написание и публикация 15 новостей занимает от силы 3 часа. Это своеобразное требование - если вы пишите медленнее, то, вероятно, не сработаемся)

2) Постинг их на сайт (wordpress, есть подробная инструкция).

Что могу предложить:

- Своевременную оплату постфактум (запостили новость – в течение минуты-двух получили оплату) на первых порах, затем желателен переход на оплату раз в неделю. Оплата YooMoney/WebMoney.

- Постоянная занятость в рамках указанных условий с возможным повышением количества статей в день.

Теперь о самом вкусном. Оплата 40 рублей за новость. Знаю, что это не так уж и много, но я не требую 1000 знаков (требования указаны выше), да и нет необходимости заточки ключевых слов в тексте и etc. Нужен качественный (банальная перетасовка слов/предложений не подойдёт) рерайт по актуальным новостям – источники будут предоставлены. Тексты должны быть беспристрастными - мы не занимаем чью-либо сторону, а обозреваем события/происшествия, донося информацию до читателей, а не убеждая их в чём-либо.

Заинтересованные - пишите в телеграм

2 года назад
Copywr1ter
Денис 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
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