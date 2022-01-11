Добрый день! Нужно написать тексты для карточек товаров размером 500-1000 збп и статьи размером 5-8К збп на тему диабета. [b]Объем работы:[/b] Всего товаров: 24 шт. Всего статей: 8 шт. Сроки на выполнение задачи [b]7-10 дней[/b]. Сдавать не сразу все, ...
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Уникальные тексты для карточек товара вб, с ключевыми запросами
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