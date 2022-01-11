Текст для небольшого видео о небольших российских городах

Добрый день! Нужно написать тексты для карточек товаров размером 500-1000 збп и статьи размером 5-8К збп на тему диабета. [b]Объем работы:[/b] Всего товаров: 24 шт. Всего статей: 8 шт. Сроки на выполнение задачи [b]7-10 дней[/b]. Сдавать не сразу все, ...
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Добрый день.
Данный текст будет использоваться в короткометражном любительском фильме.
Текст набросан мною из разных источников и слегка подкорректирован. Результатом работы я бы хотел увидеть более живой и приятный к прослушиванию текст для конечного зрителя.
Надеюсь на ваше мастерство!)
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