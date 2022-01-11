Копирайтер для написания постов в Instagram

Ищем копирайтера для проведения запуска курса в Instagram

Необходимо написать 20-25 постов для прогрева аудитории.

Темы постов в процессе разработки, но в целом все по стандарту: пост-знакомство, пост, поднимающий боли ца и т.д.

Тематика - органическое земледелие

Наш профиль: https://www.instagram.com/agro_hit/

Ищем человека, у которого был опыт написания продающих постов для проведения запусков

Оплата: 250 руб/1 пост (не привязываемся к конкретному объему, но в среднем 1 -2 тыс. символов)

В своей заявке просьба скинуть примеры похожих работ.