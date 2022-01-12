4500 збп текст на тему ПЦР тест коронавирус

КопирайтингЗакрыт5 заявок685 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика статьи: ПЦР-тест на коронавирус в СПб

БЮДЖЕТ: 25 грн/65 руб за 1000 знаков

Примеры текстов:

В тексте требуется использовать следующие ключевые слова:

  • Добавить 1 вхождение "ПЦР-тест на коронавирус" в точной форме, как есть.
  • Добавить 1 вхождение "тест на коронавирус спб" в точной форме, как есть.
  • Добавить 1 вхождение "сдать тест на коронавирус" в точной форме, как есть.
  • Добавить 6 вхождений "тест" в любой словоформе.
  • Добавить 6 вхождений "исследование" в любой словоформе, например, исследование, исследованием, исследования.
  • Добавить 5 вхождения "covid".
  • Добавить 2 вхождения "коронавирус", в любой словоформе, например, коронавируса, коронавирус.
  • Добавить 3 вхождения "результат" в любой словоформе, например, результат, результаты, результата.
  • Добавить 2 вхождения "течение", в любой словоформе, например, течение, течения, течению.
  • Добавить 2 вхождения "заболевание", в любой словоформе, например, заболевания, заболеваний.
  • Добавить 2 вхождения "признак", в любой словоформе, например, признаки, признакам, признаков.
  • Добавить 2 вхождения "ПЦР".
  • Добавить 3 вхождения "анализ" в точной форме, как есть.
  • Добавить 1 вхождение "анализа" в данной словоформе.
  • Добавить 1 вхождение "сдать" в точной форме, как есть.
  • Добавить 1 вхождение "обследование" в точной форме, как есть.
  • Добавить 1 вхождение "где" в точной форме, как есть.
  • Добавить 1 вхождение "цена" в точной форме, как есть.
  • Добавить 2 вхождения "ковид" в любой словоформе.
Объем текста:не менее 4500 символов с пробелами
2 года назад
pasicnjuk_lena
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер для написания постов в Instagram

    Ищем копирайтера для проведения запуска курса в Instagram Необходимо написать 20-25 постов для прогрева аудитории. Темы постов в процессе разработки, но в целом все по стандарту: пост-знакомство, пост, поднимающий боли ца и т.д. Тематика - органическое земледелие Наш профиль: ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать тексты

    $120

    Добрый день! Нужно написать тексты для карточек товаров размером 500-1000 збп и статьи размером 5-8К збп на тему диабета. [b]Объем работы:[/b] Всего товаров: 24 шт. Всего статей: 8 шт. Сроки на выполнение задачи [b]7-10 дней[/b]. Сдавать не сразу все, ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Текст для небольшого видео о небольших российских городах

    Добрый день. Данный текст будет использоваться в короткометражном любительском фильме. Текст набросан мною из разных источников и слегка подкорректирован. Результатом работы я бы хотел увидеть более живой и приятный к прослушиванию текст для конечного зрителя. Надеюсь на ваше ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Рерайтер на новостной портал

    Доброго времени суток всем соискателям. Находимся в поиске 1 человека на вакансию рерайтера. Все подробности ниже. Что необходимо: 1) Рерайт новости + подборка тематической картинки строго по указанному размеру + уникальный заголовок 1.1. Размер новости от 700 до ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать доклад

    Написать доклад по физкультуре на тему «Значение физкультуры и спорта в жизни человека» Доклад должен быть на 2 страницы А4, и быть минимум на 85% оригинальным, так как будут проверять на антиплагиат

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Составить текст про бренд Bajaj (Баджадж)

    $3

    Составить интересный текст про бренд Bajaj и довести уникальность текста до уровня не ниже 80% по текст.ру. Дедлайн: [b]вечер 13 января [/b] Размер статьи: плюс/минус 2500-3000 символом с пробелами. Стоимость: 1000 знаков с пробелами = 50 рублей Оплата:  3$ Присылаю три статьи. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 3 статьи для блога на тему лечения онлайн

    Одна статья - 2-3k Тексты уникальные, читабельные и интересные. Уникальность - 85-90% Язык - украинский. Оплата: Приват24 Перед выбором исполнителя попрошу написать названия статей. -- Результат работы - тексты в формате MS Word с проверками на уникальность

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Копирайтер

    Копирайтер для создания полезного и качественного контента, без воды и клише. С опытом, пониманием разницы между текстами в карточки товаров, блог и т. п. От вас: соблюдение сроков, работа по ТЗ, оперативная обратная связь Объем - от 10 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 года назад