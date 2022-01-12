4500 збп текст на тему ПЦР тест коронавирус

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Тематика статьи: ПЦР-тест на коронавирус в СПб
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Примеры текстов:
- https://www.invitro.ru/l/laboratornye-testy-na-covid-19/
- https://helix.ru/kb/item/09-185/
- https://kdl.ru/analizy-i-tseny/rnk-koronavirusa-sars-cov-2-covid-19
- https://medmspb.ru/analiz-na-koronavirus-sars-cov2-covid-19/
- https://medtest-clinic.ru/test-na-covid-19/pcr/
- Добавить 1 вхождение "ПЦР-тест на коронавирус" в точной форме, как есть.
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