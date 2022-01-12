Копирайтер для текстов на сайт

КопирайтингЗакрыт4 заявки725 просмотров
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Приветствую!Ищу копирайтера для написания 3 статей для сайта по заранее оговоренной теме.Написать нужно за сутки, общий объём 5 000 знаков. Важна грамотность, соответствующая нормам русского языка.Задание/тема на статьи полностью мои, ничего придумывать не нужно. Оплата после сдачи текстов. 25 рублей за 1000 знаков.Если Вам это интересно, скиньте сюда ссылку на портфолио или ваши работы в Интернете.

2 года назад
Ten_Ton_Hammer
Дмитрий 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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