Написать несколько статей

КопирайтингЗавершен15 заявок821 просмотр
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Какая сатьтя нужна. Максимум 1000 знаков

Например, ты работаешь курьером и не привык скучать на работе. Чтобы скрасить свои трудовые будни, ты представляешь, что в каждой посылке что-то нелепое, а потом торжественно вручаешь ее адресату. Настроение гарантировано!

Или ты работаешь пилотом авиалайнера. И, чтобы развлечь пассажиров, ты заранее читаешь про города и места, над которыми пройдет полет, и озвучиваешь по громкой связи любопытные факты. То есть проводишь таким образом авиаэкскурсии.

Статья должна быть написана с юмором, зацепить с первых строк

Исходные данные:Работа в Никарагуа сварщиком осенью 2018г. Участие в строительстве завода по производству вакцин. Действующие вулканы. Вулкан Массая, Вулкан Конесепсион на острове Ометепе на озере Никарагуа. Попугая нашли в рабочем помещении, отпоили его он улетел, на следущий день он снова в помещении на полу лежал. Попугаи там как воробьи у нас. Кокосы на пальмах во дворах как яблоки у нас в садах. Дружелюбие местных к русским.

2 года назад
Chernov315
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
2 года назад
$10
3 дня
RUBUAHWMZ
Работа сделана в срок. Качество работы хорошее
Приятный человек, всегда на связи. Благодарю за доверие и желаю удачи!
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