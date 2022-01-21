Написать несколько статей

Необходимы тексты для сайта. Нужно дополнить и переработать тексты. Внедрить ключи (предоставим). В отклике указывайте цены за 1 текст. Без цен не рассматриваем. Возьмем несколько исполнителей. С самыми адекватными работаем по другим проектам (если будет желание). Примеры тем страниц: Выкуп с ...
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Какая сатьтя нужна. Максимум 1000 знаков
Например, ты работаешь курьером и не привык скучать на работе. Чтобы скрасить свои трудовые будни, ты представляешь, что в каждой посылке что-то нелепое, а потом торжественно вручаешь ее адресату. Настроение гарантировано!
Или ты работаешь пилотом авиалайнера. И, чтобы развлечь пассажиров, ты заранее читаешь про города и места, над которыми пройдет полет, и озвучиваешь по громкой связи любопытные факты. То есть проводишь таким образом авиаэкскурсии.
Статья должна быть написана с юмором, зацепить с первых строк
Исходные данные:Работа в Никарагуа сварщиком осенью 2018г. Участие в строительстве завода по производству вакцин. Действующие вулканы. Вулкан Массая, Вулкан Конесепсион на острове Ометепе на озере Никарагуа. Попугая нашли в рабочем помещении, отпоили его он улетел, на следущий день он снова в помещении на полу лежал. Попугаи там как воробьи у нас. Кокосы на пальмах во дворах как яблоки у нас в садах. Дружелюбие местных к русским.
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