Качественный текстовый контент

Пишу качественные, читабельные и уникальные тексты, учитывая все пожелания заказчика. Нарабатываю портфолио. Работаю с текстом до тех пор, пока не посчитаю его идеальным. Знакома с разными сервисами проверки уникальности. Принимаю любые темы, кроме авто и IT.

Специализация:

копирайтинг

рерайтинг

корректура и редактирование текстов любой сложности

перевод с русского языка на украинский и наоборот﻿

транскрибация аудио/видео файлов. На выходе текст без грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

Грамотность, ответственность и оперативность

гарантирую. Всегда стараюсь максимально изучить и вникнуть в тему задания перед написанием статьи. Адекватно реагирую на критику и замечания по работе. Имею два высших образования — филологическое и экономическое. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.