InnaVitt

Инна InnaVitt

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Качественный текстовый контент

Пишу качественные, читабельные и уникальные тексты, учитывая все пожелания заказчика. Нарабатываю портфолио.  Работаю с текстом до тех пор, пока не посчитаю его идеальным. Знакома с разными сервисами проверки уникальности. Принимаю любые темы, кроме авто и IT. 

Специализация: 

  • копирайтинг 
  • рерайтинг
  • корректура и редактирование текстов любой сложности
  • перевод с русского языка на украинский и наоборот﻿
  • транскрибация аудио/видео файлов. На выходе текст без грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.
Грамотность, ответственность и оперативность гарантирую. Всегда стараюсь максимально изучить и вникнуть в тему задания перед написанием статьи. Адекватно реагирую на критику и замечания по работе. Имею два высших образования — филологическое и экономическое. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

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Портфолио

Отзывы заказчиков

WebproA
44 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$3029
10 баллов
5 лет назад
Написать интересную статью на украинском языке про праздник/событие
Написание статей
Быстро и качественно, все по ТЗ. Получилась отличная интересная статья. Рекомендую!
Четкое и понятное ТЗ, доброжелательное общение, быстрая оплата. Все замечательно, рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
#786
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 часов
#364
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#656
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#1484