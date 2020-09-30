Качественный текстовый контент
Пишу качественные, читабельные и уникальные тексты, учитывая все пожелания заказчика. Нарабатываю портфолио. Работаю с текстом до тех пор, пока не посчитаю его идеальным. Знакома с разными сервисами проверки уникальности. Принимаю любые темы, кроме авто и IT.
Специализация:
- копирайтинг
- рерайтинг
- корректура и редактирование текстов любой сложности
- перевод с русского языка на украинский и наоборот
- транскрибация аудио/видео файлов. На выходе текст без грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Мягкие игрушки для девочек102 просмотра
- Конструкторы для мальчиков76 просмотров
- Всесвітній день кокоса134 просмотра
- Міжнародний день сірника113 просмотров
- Різдво Христове за Григоріанським календарем117 просмотров
- Трійця107 просмотров
- Попугаи — наши домашние говоруны185 просмотров
- Как защититься от ОРВИ и гриппа176 просмотров
- Как вырастить клематис132 просмотра
- Куда отправиться отдыхать в апреле и мае148 просмотров
- Как принять правильное решение106 просмотров
- 5 способов скопить деньги120 просмотров
Отзывы заказчиков
$3029
10 баллов
5 лет назад
Написание статей
Быстро и качественно, все по ТЗ. Получилась отличная интересная статья. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое и понятное ТЗ, доброжелательное общение, быстрая оплата. Все замечательно, рекомендую!
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
#786
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $10от 3 часов
#364
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#656
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#1484