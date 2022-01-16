Околоссылочный текст

Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей. Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для двух сайтов нужно написать тексты для ссылок sape, используя готовые ключевые слова.
Всего 300 текстов, на один сайт 150 ссылок: 100 анкорные и 50 безанкорные(естественные)
Тематика сайтов: авто и поиск людей.
Нужна только ручная работа, только уникальные тексты.
Цена: 3 рубля/строка.
Итого 300 рублей/сотня и т.п.
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