Написать абзац текста "О нас"

$15
КопирайтингЗавершен2 заявки512 просмотров
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Написать абзац текста "О нас"1 500 руб. за проект

2 года назад
guest_16291894469609
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$15
1 день
Мы естественно обратились к Максу с предложением о продолжении сотрудничества - нам были нужна отделы : "спецификация" - и не прогадали снова! Спасибо за отлично проделанную работу! Всем рекомендую!
Рад был снова помочь с отличным проектом. Как всегда, всё на высоте! Быстрая коммуникация, понятное ТЗ, прекрасное общение. Однозначно рекомендую заказчика для работы!
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