Написать описание категорий и товаров для сайта

Нужно несколько статей на тему строительной экспертизы и обследования зданий. Статьи нужны 2500-5000 символов. Статьи должны быть легкочитаемы - без воды, заспамленности и занудности но с техническим уклоном. Текст должен отвечать на запрос пользователя, решать ...