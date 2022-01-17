Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта

$2
КопирайтингЗавершен1 заявка490 просмотров
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Требования к тексту:

- соблюдение требований по размеру текста;

- высокий уровень русского языка;

- органичное вписывание необходимых слов;

- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text ;

Способы оплаты:

- на WMZ - кошелек по текущему курсу.

Оплата 30 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

2 года назад
Pavel_SV
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Irbispr2
40 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$1
2 дня
WMZ
Елена ответственный исполнитель. Сделала всё по ТЗ и точно в срок. Рекомендую Елену для сотрудничества.
Павел - честный и ответственный заказчик. Четкие ТЗ, оплата точно в срок. Всем рекомендую.
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