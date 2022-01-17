Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта

Для запуска сервисной кампании требуется создать маркетинговых материалов для Upwork на английском языке: - Portfolio дизайн - Написать текст для 4 кейсов сервиса- Сделать презентацию- Сделать прайс карту- Написать текст для презентации и прайс картыНужен маркетолог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- высокий уровень русского языка;
- органичное вписывание необходимых слов;
- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text ;
Способы оплаты:
- на WMZ - кошелек по текущему курсу.
Оплата 30 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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