Irbispr2

Елена Irbispr2

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Была
9 дней назад
Профессиональный копирайтер

Профессиональный копирайтер с опытом работы штатно в веб-студии.

Образование высшее (журналистика. печатные СМИ).

Пишу как стандартные тексты для сайтов. так и пресс-релизы. авторские статьи на заказ, PR-материалы, статьи для корпоративных изданий

Отзывы заказчиков

Pavel_SV
Павел 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта
Елена ответственный исполнитель. Сделала всё по ТЗ и точно в срок. Рекомендую Елену для сотрудничества.
Павел - честный и ответственный заказчик. Четкие ТЗ, оплата точно в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $10от 2 дней
#778
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $20от 5 дней
#246
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
#659