Профессиональный копирайтер
Профессиональный копирайтер с опытом работы штатно в веб-студии.
Образование высшее (журналистика. печатные СМИ).
Пишу как стандартные тексты для сайтов. так и пресс-релизы. авторские статьи на заказ, PR-материалы, статьи для корпоративных изданий
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Психосоматика в бизнесенет просмотров
- Ремонт компьютера на дому48 просмотров
- Забор из профнастила46 просмотров
- Одноразовые электронные сигареты53 просмотра
- Интернет-маркетинг в медицине39 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Елена ответственный исполнитель. Сделала всё по ТЗ и точно в срок. Рекомендую Елену для сотрудничества.
Ответный отзыв
Павел - честный и ответственный заказчик. Четкие ТЗ, оплата точно в срок. Всем рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $10от 2 дней
#778
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $20от 5 дней
#246
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
#659