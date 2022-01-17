Профессиональный копирайтер

Профессиональный копирайтер с опытом работы штатно в веб-студии.

Образование высшее (журналистика. печатные СМИ).

Пишу как стандартные тексты для сайтов. так и пресс-релизы. авторские статьи на заказ, PR-материалы, статьи для корпоративных изданий